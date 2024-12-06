Россиян предостерегли от ожиданий снижения ставки ЦБ в 2025 году

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил об отсутствии уверенности в том, что в 2025 году будет снижение ключевой ставки. Его слова процитировало РИА «Новости» .

«Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет. Такой уверенности быть не должно», — сказал он в ходе выступления на XXII Российском облигационном конгрессе.

Ключевая ставка в России сегодня — 21%. Ранее управляющий партнер «Живой Комплекс LES» Олег Дедков заявил, что ее новое повышение убедит покупателей жилья окончательно отказаться от ипотеки. Не заскучают и инвесторы.

Они будут выбирать, куда вложить средства — в депозиты с заманчивыми ставками или в недвижимость с большим потенциалом роста стоимости.

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин ранее рассказал о последствиях повышения ключевой ставки. По его словам, большая часть депозитов в стране находится у ограниченного числа вкладчиков. Из-за этого увеличение доходов от роста ставки концентрируется только у малой группы населения.