Повышение ключевой ставки оценили в администрации президента

Большая часть депозитов в России находится у ограниченного количества вкладчиков, из-за чего увеличение доходов от роста ключевой ставки концентрируется лишь у небольшой группы населения. Об этом во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

«Важно понимать, что не бывает решений, от которых есть лишь последствия. В экономической политике любые действия всегда носят структурный характер. В этом случае также необходимо смотреть, как меняется структура экономики», — отметил он.

Орешкин объяснил, что, с одной стороны, повышенная ключевая ставка — правильный способ для ограничения роста кредитов и спроса.

«Но с другой — есть определенные последствия: это перераспределение доходов среди различных групп населения. Нам известно по данным Центробанка, что очень ограниченное количество вкладчиков держат большую часть вкладов. Значит, лишь у небольшой группы населения концентрируется выросший доход от депозитов», — добавил заместитель руководителя администрации.

Ранее президент Владимир Путин поручил внимательно следить за динамикой кредитования в России.