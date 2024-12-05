Риелтор Дедков: при очередном повышении ключевой ставки большинство покупателей жилья окончательно откажутся от ипотеки

Ключевая ставка в России на сегодняшний день составляет 21%, однако это не конечный показатель, значение могут еще раз повысить. В этом случае основная доля покупателей недвижимости окончательно откажется от использования ипотеки, рассказал «ФедералПресс» управляющий партнер «Живой Комплекс LES» Олег Дедков.

Он отметил, что еще одна группа, покупающая жилье на собственные деньги и для личных целей, начнет активно торговаться с продавцами. Что касается инвесторов, они будут выбирать, куда вложить деньги — на депозиты с привлекательными ставками или в квартиры с высоким потенциалом роста стоимости, добавил Дедков.