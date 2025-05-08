Ветерану Владимиру Филиппову в Коломне присвоили звание «Почетный гражданин»

Всем участникам Великой Отечественной войны, которые проживают в Коломне, присвоили звание «Почетный гражданин». В муниципалитете их осталось шесть. Недавно поздравили с Днем Победы Владимира Петровича Филиппова.

Владимир Петрович отправился на фронт, едва достигнув 17 лет. Он служил разведчиком и выполнял сложные миссии по перехвату сообщений противника. Он прошел Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехию и Югославию, где встретил Победу в мае 1945 года.

Владимир Филиппов демобилизовался в конце 1950 года. Он окончил вечернюю школу и Московский политехнический институт. В Коломне работал ведущим инженером станков на ЗТС, главным механиком на Домостроительном комбинате. Позже возглавил конструкторский отдел во ВНИКТИ.

«В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе президента России Владимира Путина присвоили нашим ветеранам-фронтовикам звание „Почетный гражданин“. В округе живут шестеро непосредственных участников тех событий, и каждый из них заслуживает глубочайшего уважения и благодарности за свою смелость и несгибаемую волю», — подчеркнул глава городского округа Коломна Александр Гречищев.