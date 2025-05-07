Знамя Победы развернули на Эльбрусе

Отряд спасателей поднялся на вершину Эльбруса и развернул Знамя Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кабардино-Балкарского главка МЧС..

В ведомстве подчеркнули, что на почетную миссию отправилась группа из четырех сотрудников высокогорного поисково-спасательного отряда под руководством Ислама Глашева.

«На высочайшую вершину Европы на высоту 5642 метра сотрудники МЧС России подняли Знамя Победы!», — отметили в публикации

В МЧС указали, что восхождение спасателей осложнялось из-за сильного ветра и низкой температуры, но они достойно выполнили поставленную задачу.

Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В преддверии Дня Победы в школах Подмосковья запустили патриотическую акцию «Вахта Памяти». Более 20 тысяч учеников будут нести вахту у 1050 памятных мест. Акция продлится до 9 мая с 12:00 до 15:00.