Знамя Победы развернули на Эльбрусе

Отряд спасателей поднялся на вершину Эльбруса и развернул Знамя Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кабардино-Балкарского главка МЧС..
В ведомстве подчеркнули, что на почетную миссию отправилась группа из четырех сотрудников высокогорного поисково-спасательного отряда под руководством Ислама Глашева.
«На высочайшую вершину Европы на высоту 5642 метра сотрудники МЧС России подняли Знамя Победы!», — отметили в публикации
В МЧС указали, что восхождение спасателей осложнялось из-за сильного ветра и низкой температуры, но они достойно выполнили поставленную задачу.
Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В преддверии Дня Победы в школах Подмосковья запустили патриотическую акцию «Вахта Памяти». Более 20 тысяч учеников будут нести вахту у 1050 памятных мест. Акция продлится до 9 мая с 12:00 до 15:00.
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