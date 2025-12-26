Россиян пообещали не штрафовать за VPN

Власти России не собираются вводить штрафы за использование VPN, вопрос не рассматривается. Об этом в MAX заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).

Депутат отреагировал на новости о том, что власти Дании рассматривают законопроект о штрафах за использование VPN. По его словам, инициатива сформулирована так, что под наказание может попасть сам факт установки VPN на устройство.

«В России же ответственность за VPN грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений: это считается отягчающим обстоятельством. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию. Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются», — написал Горелкин.

Он считает, что Дания стала местом для тестирования ограничений. Депутат подчеркнул, что принятие такого закона на национальном уровне облегчит введение запрета на VPN и штрафов за его использование на уровне Евросоюза. Это позволит окончательно ограничить доступ граждан к альтернативным источникам информации, подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор изменил подход к блокировке запрещенного контента. Это привело к сбоям в работе сервисов VPN. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский подчеркнул, что использование VPN в России не собираются ограничивать в 2026 году.