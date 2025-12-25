В России не собираются ограничивать использование VPN

Депутат Боярский: в России нет планов на ограничение VPN в 2026 году

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Использование VPN в России не собираются ограничивать в 2026 году. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Планов на ограничение использования VPN на будущий год нет», — подчеркнул он.

По словам парламентария, VPN представляет собой инструмент обхода блокировок, которые бывают правильными и реализуются государством согласно закону.

Но есть и недружественные блокировки, связанные с санкциями в адрес России за рубежом, которые тоже нужно обходить. Пользователям следует объяснять, какие угрозы несет использование VPN без перерыва.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор изменил подход к  блокировке запрещенного контента. Это привело к сбоям в работе сервисов VPN.

