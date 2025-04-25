Россиян ожидают две трехдневные рабочие недели

Депутат Нилов: россиян ждут две трехдневные рабочие недели в апреле и мае

Россияне в конце апреля и начале мая будут работать по сокращенной трехдневной рабочей неделе. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Парламентарий отметил, что россияне будут работать 28, 29 и 30 апреля, причем последний день будет коротким, так как предшествует 1 мая. Это будет трехдневная рабочей неделя.

Нилов добавил, что вторая укороченная трехдневная рабочая неделя будет с 5 по 7 мая. И в мае россияне проработают только 18 дней.

До этого депутат Госдумы Сергей Гаврилов объяснил, на что россиянам следует обратить внимание, планируя отпуск в мае. Главное определить, что важнее — получить больше денег или растянуть отдых.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина напомнила, что россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя в октябре 2025 года.