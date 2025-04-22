«Брать отпуск невыгодно». В Госдуме объяснили, как будут оплачиваться майские смены

Россиянам необходимо правильно и выгодно спланировать отпуск в мае с финансовой точки зрения. И помнить, что работник не получит компенсации за обычный выходной по графику, рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы Сергей Гаврилов от фракции КПРФ.

Парламентарий отметил, что многие россияне оформляют отпуск именно в мае, но тут важно это сделать с наименьшими потерями.

Во второй половине месяца уходить на отдых невыгодно из-за праздников, так как будет мало отработанных дней. Значит и аванс будет небольшим, и меньше зарплата после отпуска.

Если говорить о рабочей смене, выпадающей на праздничный день, то ее должны оплатить в повышенном размере или предоставить дополнительный день отдыха, уточнил депутат.

«Вопрос решается по согласованию с работодателем. Если же праздничный день — обычный выходной по графику, он остается выходным и компенсации не предполагает», — подчеркнул Гаврилов.

При этом предложил рассмотреть несколько вариантов, когда взять отпуск. Во-первых, можно отдохнуть больше недели, если взять отпуск лишь на три дня с 5 по 7 мая. Так получится растянуть отдых, сэкономив отпускные дни, но вот месячный доход снизится.

Второй вариант — взять отпуск с 1 по 11 мая, получив больше отпускных и зарплату за остальные 15 рабочих дней. Минус в том, что останется меньше летних дней на отдых, зато по деньгам выгодно.

Депутат добавил, что можно уйти в отпуск с 5 по 11 мая, получив зарплату за 15 дней и потратив меньше отпускных дней. Главное выбрать, что важнее — взять отпуск с 1 по 11 мая, получив больше отпускных и зарплату за остальные 15 рабочих дней.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, что россияне отдохнут в мае с 1 по 4 число, а потом с 8 по 9.