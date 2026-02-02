Россия заняла шестое место в мире по среднему уровню IQ

Россия с результатом 103,78 заняла шестое место в мире по среднему уровню интеллекта. Такие показатели опубликовал сайт Международного реестра IQ по итогам тестирования жителей разных стран.

Тесты проводятся с 2018 года. Первое место, которое год назад занимал Китай, теперь занимает Южная Корея. Следом идут Япония, Иран и Австралия.

По сравнению с прошлым годом Россия поднялась в рейтинге на одну строчку, обойдя Сингапур. США занимают 18-е место с показателем 101,04, Франция — 27-е (100,12), Германия — 38-е (99,32), Украина — 84-е (95,66).

В тестировании приняли участие более 1,2 миллиона человек. Среднее значение IQ приняли за 100, допустив отклонение в 15. Среди факторов, влияющих на IQ, аналитики назвали качество системы здравоохранения, продовольственную безопасность, возможности для обучения, а также генетику.

Ранее в Массачусетском технологическом институте выявили у человечества «синдром постоянно рассеянного внимания», из-за которого показатели IQ в развитых странах постепенно снижаются.