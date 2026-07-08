Россия в июле нарастит импорт нефтепродуктов

Россия в июле увеличит импортные поставки нефтепродуктов, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Об этом сообщил председатель правительства Александр Новак, его процитировал ТАСС .

Страна также нарастит дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. По словам Новака, спрос на топливо вырос на треть, что привело к дополнительным загрузкам АЗС.

Также на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер рассказал, что Россия перестанет экспортировать дизельное топливо, чтобы увеличить поставки на внутренний рынок. Это позволит стабилизировать ситуацию с горючим.

Власти увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива и сократили сроки текущих ремонтов.