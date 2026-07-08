Россия в июле нарастит импорт нефтепродуктов
Россия в июле увеличит импортные поставки нефтепродуктов, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Об этом сообщил председатель правительства Александр Новак, его процитировал ТАСС.
Страна также нарастит дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. По словам Новака, спрос на топливо вырос на треть, что привело к дополнительным загрузкам АЗС.
Также на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер рассказал, что Россия перестанет экспортировать дизельное топливо, чтобы увеличить поставки на внутренний рынок. Это позволит стабилизировать ситуацию с горючим.
Власти увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива и сократили сроки текущих ремонтов.