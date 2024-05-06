Россия пригласила лидеров зарубежных стран на парад Победы | 360°

Общество 06 мая 2024, 17:23 Россия пригласила лидеров зарубежных стран на парад Победы Ушаков: на параде Победы в Москве будут присутствовать лидеры других государств РИА «Новости»

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Лидеры девяти стран, в том числе Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, которого процитировало РИА «Новости».

Специальное приглашение на парад Победы в российскую столицы получили президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

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Россия направила приглашения руководителям исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, ЕБР, ШОС, представителям дипломатических миссий дружественных стран.

Ушаков добавил, что после парада на Красной площади состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Затем в Кремле проведут прием для иностранных гостей.

Киргизский лидер Садыр Жапаров подтвердил, что будет в Москве 9 мая. Кубинский дипломатический источник заявил, что планируется визит президента в Россию.

Накануне в центре российской столицы состоялась генеральная репетиция парада. Участникам праздничных мероприятий также покажут авиашоу с участием групп высшего пилотажа ВКС России.