Генеральную репетицию парада на Красной площади показали на видео | 360°

Эксклюзив 05 мая 2024, 10:14 Генеральную репетицию парада на Красной площади показали на видео Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади

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Генеральная репетиция парада Победы в Москве началась 5 мая. Как сообщил корреспондент 360.ru Дмитрий Степанищев, на главной площади страны собрались жители и гости столицы, чтобы полюбоваться зрелищным шествием.

«Собираются зрители. Сотрудники ФСО стоят стеной, чтобы не было никаких прорывов. „Коробочки“ с солдатами уже выстроились», — отметил Степанищев.

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На видео он показал строевые марши военных, исполняющих песни.

В параде Победы в Москве на Красной площади 9 Мая примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники. Шествие стартует в 10:00 и продлится до полудня. Колонны будут двигаться по Звенигородскому шоссе к Баррикадной, по Триумфальной площади, вдоль Тверской, через Манежную к Красной площади. Часть дорог в центре столицы в это время перекроют.

Несколько зарубежных гостей посетят празднования в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На парад на Красной площади приедут президент Лаоса Тхонглун Сисулит и глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Еще одним гостем станет президент Таджикистана Эмомали Рахмон, он тоже отметит День Победы в Москве.