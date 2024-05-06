Президент Киргизии поучаствует в параде Победы в Москве | 360°

Общество 06 мая 2024, 10:24 Президент Киргизии поучаствует в параде Победы в Москве Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в параде Победы в Москве 9 Мая РИА «Новости»

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Лидер Киргизии Садыр Жапаров приедет в Москву на 9 Мая и примет участие в параде Победы. Об этом сообщила его пресс-служба.

Заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев отметил, что Жапаров также поучаствует в саммите Высшего Евразийского экономического совета 8 мая.

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«В ходе мероприятия участники заслушают доклады „О реализации Основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза в 2023 году“ и „О реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года“», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Жапаров примет участие в обсуждении ряда важных решений и документов.

Ранее стало известно, что российскую столицу 9 мая посетит президент Кубы Мигель Диас-Канель.

В традиционном параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая примут участие свыше девяти тысяч человек и 70 единиц техники.