Россия предложила странам СНГ сотрудничество по разработке космических спутников | 360°

Общество 26 апреля 2024, 15:02 Россия предложила странам СНГ сотрудничество по разработке космических спутников Космонавт Скрипочка: Россия и страны СНГ могли бы вместе разрабатывать спутники

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Потенциал российской ракетно-космической отрасли велик. Страна располагает технологиями, которые можно использовать для кооперации с другими странами в области разработки спутников и изучения космоса. Такое мнение высказал Герой России космонавт Олег Скрипочка на пресс-конференции, посвященной итогам научно-просветительского фестиваля «Ю. А. Гагарин — Герой нашего времени», в рамках которого состоялись поездки космонавтов в Армению, Киргизию и Таджикистан.

«России есть что предложить другим странам. У нас огромный технический задел, продолжается выполнение космических программ — пилотируемых и беспилотных. Можно организовать совместное конструирование и запуск спутников. Есть образовательные программы, к которым нужно привлекать студентов для учебы в наших технических вузах», — отметил Скрипочка.

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По его словам, Роскосмос стремится налаживать сотрудничество с другими странами, в первую очередь с ближайшими соседями. Скрипочка подчеркнул, что с учетом текущей геополитической ситуации очень важно созидать такие связи.

«В этом плане встречи со школьниками, студентами важны в первую очередь — это будущее любой страны. Это люди, которые придут к нам работать. Необходимо, чтобы все наши зарубежные представительства были максимально заточены на это», — подытожил он.

В мероприятии, проходившем в пресс-центре ТАСС, также приняли участие космонавты-испытатели Роскосмоса Сергей Корсаков, Арутюн Кивирян и организатор фестиваля, президент АНО «Уникальный мир» Андрей Сафонов.

В апреле в разных городах России прошли акции и мероприятия, приуроченные к 63-летию первого выхода человека в космос.