Россия и Китай провели совместное патрулирование над морями на Дальнем Востоке

ВКС России и ВВС Китая провели патрулирование над Чукотским и Беринговым морями

Российские ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики Xian H-6K провели совместное воздушное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями, а также над северной частью Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Продолжительность совместного полета составила около пяти часов. Самолеты прикрывали российские истребители Су-30СМ и Су-35С. На отдельных участках их сопровождали иностранные воздушные суда.

Минобороны заверило, что самолеты обеих стран действовали в строгом соответствии с нормами международного права и не нарушили воздушные границы третьих государств. Кроме того, мероприятие не направлено против третьих стран.

По завершении патрулирования все самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Ранее корабли российского Тихоокеанского флота приняли участие в совместных учениях с Китаем.