Корабли Тихоокеанского флота прибыли в китайский порт для совместных учений
В китайский порт Чжаньцзян пришли корветы «Громкий» и «Резкий», чтобы начать совместные учения. Об этом РИА «Новости» сообщили представители отдела информобеспечения Тихоокеанского флота.
Там уточнили, что отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в порт Чжаньцзян на совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС НОАК «Морское взаимодействие — 2024».
В китайском порту провели церемонию открытия учений «Морское взаимодействие — 2024».
На днях Китай получил от стран НАТО итоговую декларацию с «самым серьезным из возможных посланий». В документе от КНР потребовали прекратить сотрудничество с Россией.
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