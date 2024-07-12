Корабли Тихоокеанского флота прибыли в китайский порт для совместных учений

Фото: РИА «Новости»

В китайский порт Чжаньцзян пришли корветы «Громкий» и «Резкий», чтобы начать совместные учения. Об этом РИА «Новости» сообщили представители отдела информобеспечения Тихоокеанского флота.

Там уточнили, что отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в порт Чжаньцзян на совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС НОАК «Морское взаимодействие — 2024».

В китайском порту провели церемонию открытия учений «Морское взаимодействие — 2024».

На днях Китай получил от стран НАТО итоговую декларацию с «самым серьезным из возможных посланий». В документе от КНР потребовали прекратить сотрудничество с Россией.

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