Пашинян пообещал фермерам заплатить за урожай, не попавший в Россию

Премьер Армении Никол Пашинян пообещал компенсировать фермерам потери от урожая, который не удастся вывезти в Россию из-за новых ограничений. Об этом он заявил на предвыборной встрече, сообщил Armenpress .

«Перец гниет, розы гниют, правительство за это заплатит, но в результате всего этого производство перца в Армении увеличится, и экспорт тоже вырастет», — сказал Пашинян.

Он пообещал ввести программы поддержки при любых «несправедливых препятствиях» для экспорта. Премьер признал: у местных производителей бывает некачественный товар. Но добавил, что открываются новые рынки сбыта. Несколько бизнес-делегаций уже отправились за границу, есть конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей.

Ранее Пашинян нашел способ бесплатно обеспечивать Армению газом, используя его транзит вместо платы. При этом главным поставщиком республики является Россия.