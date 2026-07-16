Росрыболовство начнет искать нарушителей с помощью беспилотников

Росрыболовству разрешили использовать беспилотные аппараты во время контрольных мероприятий и постоянных рейдов. Постановление правительства с поправками к уже существующим документам опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Одновременно с разрешением на использование беспилотников, Правительство РФ утвердило правила их использования.

Согласно им, ведомство сможет применять дроны для выявления нарушений в прибрежной зоне и на водных объектах. Росрыболовству не придется заранее уведомлять проверяемых лиц о запуске беспилотников.

С помощью аппаратов служба сможет фиксировать незаконное строительство у водоемов, использование запрещенных способов лова, сброс отходов и сточных вод, а также незаконный сплав древесины. Дроны также позволят выявлять другие нарушения, связанные с использованием водных биологических ресурсов.

При проведении проверок ведомство должно будет соблюдать требования законодательства о государственной тайне.

Ранее на Енисее состоялась природоохранная акция Росрыболовства «День без сетей». Специалисты обследовали 67-километровый участок реки, искали и извлекали из воды оставленные рыболовные снасти.