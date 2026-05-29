Природоохранная акция Росрыболовства «День без сетей» прошла на Енисее

На реке Енисей прошла всероссийская природоохранная акция Росрыболовства «День без сетей». Об этом сообщил «Проспект Мира» .

В ходе рейда участники обследовали участок реки длиной 67 километров с целью поиска и извлечения брошенных рыболовных снастей.

В мероприятии традиционно приняли участие сотрудники Енисейского территориального управления Росрыболовства, Красноярской ГЭС, правоохранительные органы, а также рыболовы-любители, общественные инспекторы и активисты.

По итогам экологического рейда из воды было извлечено несколько десятков бесхозных сетей общей протяженностью более 600 метров.