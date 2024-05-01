Роспотребнадзор рассказал, как безопасно, быстро и красиво покрасить пасхальные яйца | 360°

Общество 01 мая 2024, 03:09 Роспотребнадзор рассказал, как безопасно, быстро и красиво покрасить пасхальные яйца Роспотребнадзор рассказал о правилах крашения пасхальных яиц Freepik

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Использование непищевых и неизвестных красителей для оформления пасхальных яиц может привести к отравлению организма. Об этом напомнила пресс-служба Роспотребнадзора.

Представители ведомства отметили, что для покраски яиц пригодны любые природные красители: овощи, фрукты, ягоды, зелень и приправы, которые обладают цветовым пигментом. Среди них — луковая шелуха, краснокочанная капуста, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зеленый чай, каркаде, черника и клюква.

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Также можно использовать искусственные красители со следующими обозначениями на этикетках: Е122, Е163, Е110, Е142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131.

Купленные с рук неизвестные красители, а также линяющие нитки и ткани и непищевые краски эксперты посоветовали не применять.

Самым быстрым способом оформления пасхальных яиц назвали наклеивание термоэтикеток, которые предназначены для контакта с пищевыми продуктами. Но они должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Что касается процедуры приготовления пасхальных яиц, то их посоветовали отваривать в сотейнике с толстыми стенками, чтобы предотвратить растрескивание скорлупы. После этого необходимо обдать яйца струей воды и просушить. Для придания яйцам блеска их можно протереть подсолнечным маслом и оставить на ночь в холодильнике в отваре — цвет станет более ярким.

Более 68% россиян признались, что больше всего в пасхальных куличах им нравится глазированная верхушка с посыпкой.