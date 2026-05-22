Роспотребнадзор приостановил ввоз и продажу воды «Джермук» в России

Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот в России всех партий минеральной воды «Джермук». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве указали, что состав минеральной воды «Джермук» разошелся с характеристиками, заявленными производителем на упаковке. Из-за этого продукция нарушила нормы технического регламента ЕАЭС, который устанавливает требования к безопасности питьевой и минеральной воды в упаковке, в том числе природной минеральной.

«В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья», — подчеркнули специалисты.

После этого Роспотребнадзор проинформировал Евразийскую экономическую комиссию, профильные ведомства стран, а также отраслевые объединения.

Ранее Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки цветов из Армении в Россию. Такое решение приняли после 135 выявленных случаев заражения продукции.