Роскосмос показал фото накрывшего Москву циклона

Снегопад снова накрыл Москву. Роскосмос в телеграм-канале обнародовал снимок циклона из космоса.

«Наши спутники продолжают следить за прохождением циклона», — написали авторы поста.

Фотографию сделали аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М».

Ранее спутники Роскосмоса сняли передвижение циклона «Валли» над столичным регионом. Вихрь проходил со стороны Болгарии через Крым. Этот циклон принес в Москву и Подмосковье мощный снегопад и рекордные сугробы.

Синоптик Михаил Леус предупредил, что рекорд по высоте снежного покрова может обновиться в столице 25 февраля. Во вторник высота снежного покрова на базовой станции ВДНХ превысила 60 сантиметров.