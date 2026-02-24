Рекордные сугробы вырастут в Москве 25 февраля

Рекорд по высоте снежного покрова может обновиться в Москве в среду, 25 февраля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

«Напомню, что рекорд по высоте снежного покрова для 25 февраля составляет 65 сантиметров, и завтра вероятность его обновления достаточно высока», — отметил он.

Сейчас на базовой метеостанции ВДНХ высота снега — 62 сантиметра, за сутки убыло четыре сантиметра. На других станциях Москвы сугробы достигают 70–73 сантиметров. В области самые высокие показатели в Кашире и Коломне — 75 сантиметров, что на три сантиметра ниже, чем накануне.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупреждал, что сугробы в Москве в 1,8 раза превышают климатическую норму. На ВДНХ они составляют 70 сантиметров при норме 38. Предыдущий рекорд для 21 февраля держался с 1966 года — тогда высота снега достигла 64 сантиметров.