Спутники Роскосмоса продолжили мониторинг циклона «Валли» над Москвой

Циклон «Валли» продолжает свое движение над столичным регионом. Спутники Роскосмоса продолжают следить за воздушными массами, видео опубликовали в телеграм-канале .

По данным Роскосмоса, съемку ведут аппараты «Электро-Л», «Арктика-М». Циклон пришел со стороны Болгарии, через Крым. Снегопад начался в южных районах Подмосковья после полуночи, к 05:00 «Валли» уже засыпал центральные районы Москвы. К 06:00 снег пошел и на севере области.

К 14:00 на метеостанции ВДНХ выпало 14 миллиметров осадков, и пик снегопада прошел.

Из-за циклона в столице образовались заторы на дорогах, пробки достигают девяти баллов. С начала суток в аэропортах столичного региона из-за непогоды отменили около 30 рейсов, восемь самолетов ушли на запасные аэродромы.