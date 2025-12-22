Россияне пожаловались на плохую работу WhatsApp

Россияне сообщили о плохой работе WhatsApp. Число жалоб превысило 1,8 тысячи, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете «Сбой.рф».

Больше всего жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. В топ-5 также вошли Московская, Воронежская и Владимирская области.

В конце ноября Роскомнадзор сообщил, что продолжит ограничивать работу WhatsApp. Ведомство подчеркнуло, что мессенджер систематически нарушает российское законодательство, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России.

Ранее в Роскомнадзоре высказались о работе Telegram в России. В ведомстве подчеркнули, что не применяли никаких новых ограничений к мессенджеру. Российские пользователи жаловались на медленную работу Telegram и долгое ожидание при загрузке медиафайлов.

