WhatsApp замедлился в России на 70-80%

Скорость приложения WhatsApp* сократилась с 22 января на 70-80%. Об этом сообщил РБК .

Источник издания на телеком-рынке уточнил, что операторы связи не имеют отношения к проблемам с платформой.

Сервисы Downdetector и «Сбой.рф» зарегистрировали рост числа жалоб на работу мессенджера. Большинство заявлений о неполадках поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Воронежской и Владимирской областей.

По информации Downdetector, большая часть пользователей пожаловалась на некорректную работу оповещений, невозможность отправить сообщения, а также на сбои в мобильном приложении и на сайте. Из Хакасии пришло порядка 16% жалоб, из Ярославской области — 14%, а из Мурманской — 12%.

Ранее Роскомнадзор предупредил об ограничении работы мессенджера. Ведомство объяснило, что WhatsApp* регулярно нарушает российское законодательство, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в стране.