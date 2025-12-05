Роскомнадзор опроверг блокировку Minecraft в России

Распространившиеся в Сети сообщения о блокировке игры Minecraft в России оказались ложными. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роскомнадзоре.

«Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе», — заявили в ведомстве.

В список запрещенных в России Minecraft также не вносили.

Ранее стало известно, что игровую платформу Roblox заблокировали за многочисленные нарушения. В РКН отметили, что модерация сервиса неоднократно пропускала пропаганду экстремизма и других преступлений.

Также в России ограничили работу FaceTime. Решение приняли, поскольку сервис звонков активно использовался для вербовки террористов и мошенничества.