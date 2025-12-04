Работу FaceTime ограничили в России

Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в России. Объяснили такое решение тем, что внутренний сервис звонков для владельцев айфонов использовался для вербовки террористов и мошенничества.

«FaceTime используется для проведения террористических действий на территории страны, вербовки исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против граждан», — заявили в ведомстве.

На сбои FaceTime россияне начали жаловаться еще в сентябре, а последнюю неделю сервис уже практически не работал, отметил Mash.

Эксперт в кибербезопасности Юрий Силаев объяснял, что преступники используют FaceTime с расчетом на иллюзию безопасности экосистемы Apple. Они представляются сотрудниками государственных органов или банков, а затем, под предлогом защищенности, предлагают перейти на FaceTime-звонок.

Днем ранее Роскомнадзор ограничил доступ к игровому сервису Roblox.