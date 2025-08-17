Жене президента США Мелании Трамп необходимо обратить внимание на спасение детей на Украине, где принудительная мобилизация увеличивает число сирот. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он не исключил, что первая леди США не располагает достаточным объемом информации о том, что происходит с детьми на подконтрольных Киеву территориях, а также о количестве несовершеннолетних жертв обстрелов украинских боевиков российских регионов, в чью память установили мемориал «Ангелы Донбасса».

Рогов подчеркнул, что сейчас на Украине идет настоящая торговля детьми, а действующая в стране принудительная мобилизация мужчин увеличивает количество сирот в геометрической прогрессии.

«Мелании Трамп стоит встать на защиту детей на Украине и спасти их от рук диктатора Зеленского», — заявил Рогов.

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей супруги Мелании. В послании российскому лидеру первая леди призвала к прекращению боевых действий ради безопасности детей и благополучия всего будущего.