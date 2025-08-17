Мелания Трамп в письме Путину попросила защитить детей

Первая леди США Мелания Трамп в письме, переданном мужем президенту России Владимиру Путину, порассуждала о детях в условиях боевых действий и призвала установить мир. Текст послания опубликовал Fox News .

«Каждый ребенок мечтает о любви, возможностях и безопасности вдали от опасности. <…> Каждое новое поколение начинает свою жизнь с чистотой — невинностью, которая стоит выше географии, власти и идеологии», — написала жена Дональда Трампа.

По ее мнению, задача политиков заключается в обеспечении благополучия для всех в мире и поддержке надежды на будущее. Мелания заявила, что защитив детей, Путин сослужит службу России и всему человечеству, а воплотить это можно одним росчерком пера.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске прошли 15 августа. Агентство Reuters сообщило о том, что американский президент якобы передал российскому письмо от жены.