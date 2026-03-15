Родителям назвали два способа бороться с детской ложью

Дети врут по разным причинам, не всегда это продиктовано желанием скрыть правду. Наказание вызовет обратный эффект, сообщила «Газете.ru» основатель образовательных центров «Арт Академия — Академия отличий» Марина Май.

По ее словам, дети начинают выдумывать с трех-четырех лет ради эксперимента. В более взрослом возрасте они фантазируют, приукрашивают, путают реальность с вымыслом либо используют ложь как защиту от наказания за проступок.

Май заявила, что это нормально. Бить тревогу нужно в том случае, если вранье происходит системно и с целью манипуляции.

«Если за каждую ложь следует жестокое наказание, ребенок учится не честности, а более изощренному вранью. Он начинает скрывать лучше. <… > Это не значит, что нужно игнорировать ложь. Границы должны быть», — сказала она.

Педагог посоветовала сесть и поговорить с ребенком. Важно спокойно, четко и без обвинений попросить говорить правду, даже если она неприятная. Полезно спросить, зачем он соврал — ответ, по словам Май, может удивить и дать ключ к решению проблемы.

