Психолог нашел оправдание скверному характеру замужних женщин

Скверный характер женщин является защитной реакцией, выработанной с детства в ответ на агрессию и обесценивание. Частой причиной разводов является не склочность супруги, а изначально неверный выбор партнера, сообщил Пятому каналу директор Интернационального института практической психологии Павел Решетов.

По его мнению, то, что в народе называют скверным характером, является реакцией на нехватку любви, заботы и стабильности. Такая защита развивается еще в детстве, когда родители внушали дочери, что она ущербная. Решетов объяснил, что во взрослом возрасте недолюбленные девочки стараются выживать.

«На самом деле ей хочется любви, внимания, заботы. Но она не может это выразить словами, она не может рассказать об этом. Или, еще хуже, она выбирает мужчин, что чаще случается, они выбирают тех, кто не может дать ей любовь. Они опять создают те же ситуации, знакомые ей с детства», — сказал психолог.

Не закрыв свои потребности, женщина перестает подстраиваться и начинает раздражаться, нападать и манипулировать. Решетов посоветовал таким дамам разобраться в себе и научиться прямо заявлять о потребностях, если же партнеры их не закроют, задуматься о правильности выбора.

Ранее ученые нашли связь между общением с токсичными людьми и старением организма.