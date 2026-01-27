РКН заблокировал доступ к аниме-сайту Shikimori

Роскомнадзор заблокировал сайт с аниме-контентом Shikimori без объяснения причин. Решение опубликовали на сайте реестра .

«Сегодня, 27.01.2026, Shikimori был заблокирован Роскомнадзором. Причина на данный момент не уточнена», — указано в реестре.

В прошлом году в России призвали защитить детей от непристойных игрушек в стиле аниме. Депутат из Санкт-Петербурга потребовал проверить их и мангу на порнографию.

В декабре 2025 года служба проводила проверку игры Roblox. После ее блокировки поступило множество жалоб, однако оснований для возращения приложения российским пользователям Роскомнадзор тогда не нашел. Сейчас ведомство подтвердило готовность взаимодействовать с Roblox в рамках российского законодательства.