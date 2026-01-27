Сегодня 20:56 РКН заблокировал доступ к аниме-сайту Shikimori Фото: РИА «Новости»
Роскомнадзор заблокировал сайт с аниме-контентом Shikimori без объяснения причин. Решение опубликовали на сайте
реестра.
«Сегодня, 27.01.2026, Shikimori был заблокирован Роскомнадзором. Причина на данный момент не уточнена», — указано в реестре.
В прошлом году в России призвали
защитить детей от непристойных игрушек в стиле аниме. Депутат из Санкт-Петербурга потребовал проверить их и мангу на порнографию.
В декабре 2025 года служба проводила проверку игры Roblox. После ее блокировки поступило множество жалоб, однако оснований для возращения приложения российским пользователям Роскомнадзор тогда не нашел. Сейчас ведомство
подтвердило готовность взаимодействовать с Roblox в рамках российского законодательства. Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Правил цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Согласие на обработку персональных данных
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024 - 2026
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте