Роскомнадзор подтвердил готовность взаимодействовать с заблокированным Roblox

РКН контактирует с руководством заблокированной в России платформы Roblox. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что платформа признала недостаточную модерацию контента в играх и чатах между пользователями. Руководство Roblox выразило готовность предпринять меры для удаления опасной информации.

«Платформа ранее не реагировала на законные требования. Сейчас она признает, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями», — уточнили в РКН.

Ведомство продолжит взаимодействовать с платформой, так же как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что ей поступило порядка 60 тысяч жалоб на блокировку Roblox. По ее словам, после ограничений сервиса дети начнут переходить на другие ресурсы или использовать методы обхода.