В России призвали защитить детей от непристойных игрушек в стиле аниме

Депутат из Петербурга Крупник призвал проверить аниме-игрушки на порнографию

В Санкт-Петербурге депутат заксобрания Павел Крупник потребовал проверить игрушки в стиле аниме или манга на порнографию. Обращение петербургского законодателя на имя главы Минпромторга Антона Алиханова оказалось в распоряжении RT .

Депутат предложил проверить игрушечные фигурки, изображающие детей и подростков в «символическом» нижнем белье и непристойных позах. Такие игрушки легко приобрести в розничной продаже и на маркетплейсах.

Крупник отметил, что общество и государство должны защищать детство и половую неприкосновенность детей. Это важнейшая задача.

«Категорически нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализации и элементов нездоровых отношений, вредящих гармоничному развитию личности маленького человека», — подчеркнул он.

По его словам, такие товары открыто эксплуатируют детские образы, изображения детей. Их можно однозначно отнести к категории «порнография».

Ранее генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что ФБР рассекретит новые материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В их числе десятки тысяч часов видео с детьми, а число жертв после изучения может превысить сотни человек.