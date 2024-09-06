РКН объяснил, почему удалил проект о регистрации блогеров-десятитысячников

Проект Роскомнадзора о перечне страниц в социальных сетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, пока находится в стадии разработки. Об этом со ссылкой на представителей ведомства сообщил ТАСС .

По данным РКН, документ опубликовали преждевременно из-за технической ошибки.

«Подготовка проекта документа не завершена», — уточнили в Роскомнадзоре.

На портале правовых актов проект появился 5 сентября. Согласно документу, ведомство разработало механизм для включения блогеров в специальный реестр для страниц с аудиторией более 10 тысяч пользователей. В рамках проекта ведомство собиралось фиксировать данные популярных авторов.

Администраторов Telegram-каналов и владельцев блогов хотели обязать предоставлять РКН свои имена, сведения об абонентских номерах и адресах электронной почты, а также IP-адреса их компьютеров. Документ должен был вступить в силу с 1 ноября этого года.

Позже проект удалили.