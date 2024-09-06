Проект РКН о регистрации блогеров-тысячников удалили с сайта правовых актов

Роскомнадзор удалил проект о порядке регистрации блогеров, чья аудитория превышает 10 тысяч пользователей. Документа больше нет на сайте нормативных правовых актов.

При переходе на необходимую страницу появляется надпись: «Проект удален. Кажется, что-то пошло не так! Страница, которую вы запрашиваете, не существует».

Подготовленный РКН документ о регистрации блогеров-тысячников появился на сайте правовых актов 5 сентября. Согласно проекту, ведомство хочет получать от владельцев блогов и администраторов каналов такую информацию, как название канала и ссылка на него, персональные данные владельцев и IP-адреса их компьютеров.

Документ предполагал, что сведения о наименовании персональной страницы будут общедоступными. Обсуждение проекта планировали завершить до 2 октября, сам документ должен был вступить в силу с 1 ноября 2024 года.