Роскомнадзор удалил проект о порядке регистрации блогеров, чья аудитория превышает 10 тысяч пользователей. Документа больше нет на сайте нормативных правовых актов.
При переходе на необходимую страницу появляется надпись: «Проект удален. Кажется, что-то пошло не так! Страница, которую вы запрашиваете, не существует».
Подготовленный РКН документ о регистрации блогеров-тысячников появился на сайте правовых актов 5 сентября. Согласно проекту, ведомство хочет получать от владельцев блогов и администраторов каналов такую информацию, как название канала и ссылка на него, персональные данные владельцев и IP-адреса их компьютеров.
Документ предполагал, что сведения о наименовании персональной страницы будут общедоступными. Обсуждение проекта планировали завершить до 2 октября, сам документ должен был вступить в силу с 1 ноября 2024 года.
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Проект РКН о регистрации блогеров-тысячников удалили с сайта правовых актов
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