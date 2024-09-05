Блогерам-тысячникам объяснили порядок регистрации

В Роскомнадзоре разработали порядок ведения перечня страниц соцсетей, чья аудитория более 10 тысяч пользователей. Ведомство в том числе представило механизм, по которому в него будут включать блогеров.

Подготовленный РКН документ разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Настоящий порядок определяет правила формирования и ведения перечня персональных страниц пользователей социальной сети, объем аудитории каждой из которых составляет более 10 тысяч пользователей, <…> в том числе состав сведений, включаемых в перечень, порядок включения таких сведений в перечень и исключения из него», — уточнили в нем.

В ведомство авторам каналов нужно будет предоставить сведения о наименовании и указателе персональной страницы в соцсети, а также данные о ее авторе. Для россиян это фамилия, имя и отчество при наличии, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей список предоставляемой информации шире.

Иностранцам и лицам без гражданства нужно будет сообщить фамилию, имя, отчество (при наличии) и страну проживания. Зарубежным организациям — полное и сокращенное наименование, страну регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре государства.

Кроме того, авторам каналов придется предоставить сведения об абонентских номерах и адресах электронной почты, которые использовались как при создании канала, так и при его ведении. Им также придется сообщить сетевые адреса пользовательского оборудования, с которых регистрировали аккаунт и вели его.

Сведения о наименовании персональной страницы и о ее указателе в соцсети будут открытыми и общедоступными. Роскомнадзор начнет их публиковать в реестре на своем официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня внесения таких данных.

Пока что идет общественное обсуждение проекта приказа. Оно завершится 2 октября. Планируется, что в силу документ вступит с 1 ноября 2024 года.