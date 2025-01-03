Рязанских чиновников накажут за новогодний корпоратив

Сотрудники трех управлений администрации Рязани устроили новогодний корпоратив, несмотря на запрет. Мэр города Виталий Артемов пообещал, что к ним примут соответствующие меры, вплоть до увольнения. Об этом он заявил в своем Telegram- канале.
«В СМИ появилась информация об участии трех управлений администрации в дорогостоящем корпоративе в ресторане. После служебной проверки указанные факты подтвердились», — написал градоначальник.
Артемов отметил, что сотрудникам администрации рекомендовали не проводить корпоративы, однако они проигнорировали рекомендацию властей. Мэр назвал недопустимым такое поведение чиновников в условиях проведения специальной военной операции.
Перед Новым годом в Подмосковье ввели запреты на запуск пиротехнических изделий в праздники. Правило действует до конца января, а за его нарушение грозят штрафы.
Российских шахматистов предложили лишать денег при смене гражданства
Взрывы прогремели в районе старого аэродрома в Чернигове
Самую большую тропу динозавров с 200 следами нашли в Британии
Эстония скоро получит американские РСЗО HIMARS
Украинский беспилотник убил жителя курской деревни Обеста
США обвинили китайскую фирму Integrity Technology Group в связи с хакерами
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте