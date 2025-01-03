Рязанских чиновников накажут за новогодний корпоратив

Сотрудники трех управлений администрации Рязани устроили новогодний корпоратив, несмотря на запрет. Мэр города Виталий Артемов пообещал, что к ним примут соответствующие меры, вплоть до увольнения. Об этом он заявил в своем Telegram- канале.

«В СМИ появилась информация об участии трех управлений администрации в дорогостоящем корпоративе в ресторане. После служебной проверки указанные факты подтвердились», — написал градоначальник.

Артемов отметил, что сотрудникам администрации рекомендовали не проводить корпоративы, однако они проигнорировали рекомендацию властей. Мэр назвал недопустимым такое поведение чиновников в условиях проведения специальной военной операции.

Перед Новым годом в Подмосковье ввели запреты на запуск пиротехнических изделий в праздники. Правило действует до конца января, а за его нарушение грозят штрафы.