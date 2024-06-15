Ряд категорий пенсионеров получат в июле повышенную пенсию

Рост пенсий с 1 июля затронет ряд категорий пенсионеров. Подробности РИА «Новости» рассказала доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова.

«С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне», — пояснила Усова.

Индексация пройдет с учетом изменившихся за время работы коэффициентов. Также повышение выплат ждет пенсионеров, которым в июле исполнится 80 лет. Фиксированную выплату увеличат тем, кто получит в этом месяце первую группу инвалидности. Все перерасчеты произойдут автоматически, добавила эксперт.

Ранее Мишустин сообщил о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Процесс запустят с 1 февраля.