Риелтор Волкова указала на проблемы при заключении сделок с недвижимостью по биометрии

Риелтор Ольга Волкова рассказала NEWS.ru о возможных проблемах при заключении сделок с недвижимостью по биометрии. По ее словам, такие сделки могут сорваться из-за технических сбоев.

Волкова отметила, что у регистрации сделок с недвижимостью по биометрии есть множество плюсов, но существуют и нюансы. Первый из них — защита данных. Хотя закон гарантирует их надежную защиту, у людей все равно есть опасения. Второй нюанс — технические сбои. Если система не сможет распознать отпечаток пальца или лицо, подписание сделки может сильно затянуться или даже сорваться, написал телеканал «Саратов 24».

Кроме того, не все россияне готовы к такому нововведению. Пенсионеры или те, кто далек от современных технологий, могут предпочесть старый проверенный способ купли-продажи. В этом случае традиционный порядок регистрации сохраняется. Новый способ — это всего лишь альтернатива.