Резкого похолодания на 20-25 градусов не исключили во многих регионах России

РИА «Новости»: до четверга в некоторых регионах России похолодает на 25 градусов

Со вторника по четверг на востоке Поволжья, Урале и востоке Сибири может резко похолодать на 20-25 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он привел в пример Омскую область, где на вторник спрогнозировали днем температуру около -4 градусов, а на четверг — уже до -30.

При этом в Москве, как ранее отмечал синоптик, сильных морозов до конца января ожидать не приходится, хотя температура будет стабильно держаться на отметке ниже нуля градусов по Цельсию.

Ранее доктор географических наук Алексей Шихов предсказал понижение температуры в Пермском крае, начиная с третьей декады января. Это станет первым похолоданием в регионе за два с половиной месяца.