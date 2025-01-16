Синоптик Шихов предупредил о похолодании в Пермском крае к концу января

Доктор географических наук, инженер ГИС-центра Пермского государственного университета (ПГНИУ) Андрей Шихов поделился прогнозом погоды в Пермском крае на конец января. Об этом написал URA.RU.
Согласно прогнозу эксперта, возможно похолодание в середине третьей декады января. Это станет первым снижением температуры в Пермском крае за последние два с половиной месяца — предыдущий случай был отмечен в начале ноября, написал RT.
В северной части региона похолодание может начаться даже раньше — 21-го или 22-го января. Что касается погоды в феврале, то делать прогнозы пока преждевременно, уточнил Шихов.
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