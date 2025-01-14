Роман Вильфанд: сильных морозов до конца января в Москве не ожидается

После холодной ночи температура начнет постепенно расти, хотя останется немного ниже нуля — -1, -3 градуса. В ночь на среду и четверг ожидаются температуры от -1 до -5 градусов, днем — оттепель. Такая погода продлится до выходных. Ночные температуры будут близки к нулю К концу недели большая часть снега, скорее всего, растает, оставив лишь тонкий слой в несколько сантиметров.

Предварительный прогноз Романа Вильфанда указывает на возможное похолодание ближе к концу месяца. Ожидается, что 23–24 января температура опустится ниже нуля как ночью, так и днем, но сильных морозов до конца месяца не предвидится.