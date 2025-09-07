07 сентября 2025 01:14 Проклял СВО, прославил нациста. Почему режиссеру Серебренникову «не стыдно быть русским» 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Кирилл Серебренников проклял спецоперацию, а потом прославил фильмом нацистского убийцу. Этого человека считали «голосом поколения», Россия дала ему миллионы и подарила театр. В ответ режиссер украл деньги и чуть не сел в тюрьму. Чем отплатил Серебренников Родине за добро, какие тайны скрывает и почему «не стыдится быть русским» — в материале 360.ru.

Ростовский бродяга Серебренников уроженец Ростова-на-Дону. С детства он проявлял художественные способности: еще школьником поставил свой первый спектакль, окончил школу с золотой медалью. Настоящим его призванием оказалась режиссура. В студенческие годы он начал ставить спектакли в любительской театральной студии. В 1990-е Серебренников поставил около десятка спектаклей на сценах родного города, не раз получая призы на театральных фестивалях за смелые постановки. В Москву артист перебрался в начале нулевых. Талантливого провинциала заметили, он начал сотрудничать с крупными театрами, ставил спектакли на площадках МХТ имени Чехова и других известных сценах. Как Серебренников «изображал жертву» В начале 2000-х Серебренников уже имел репутацию дерзкого новатора благодаря ростовским спектаклям и первым работам в кино. Государство охотно поддерживало его начинания. В 2011 году Министерство культуры выделило крупный грант на авторский проект Серебренникова «Платформа», направленный на развитие современного искусства.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Широкой публике Серебренников стал известен после того, как выпустил в 2006 году картину «Изображая жертву». Фильм признали лучшим на фестивале в Риме. Получая награду режиссер заявил со сцены, что фильм — «о России и для России». При чем тут Олег Табаков Развиться в новатора помог Серебренникову Олег Табаков. Маститый артист позволил режиссеру набрать экспериментальный курс в Школе-студии МХАТ. После выпуска его участники не разошлись по разным театрам. Сначала курс собрался в «Седьмую студию». Позднее эта группа станет основой одиозного «Гоголь-центра». За эту вывеску Серебренников спрятал знаменитый Московский драматический театр имени Гоголя. Молодого артиста назначили его художественным руководителем в 2012 году — вообще без конкурса, решением департамента культуры Москвы.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Персональный «Гоголь-центр» Приход молодого экспериментатора в государственный театр сопровождался конфликтом. Часть старой труппы Театра Гоголя встретила его идеи в штыки. Серебренников сориентировался моментально. Он снял все спектакли театра из репертуара. Почти всех артистов отправили в творческий отпуск — окончательный, как выяснилось чуть позднее. Сцену преобразовали в тот самый «Гоголь-центр» с новыми резидентами, мультимедийными постановками, кинопоказами и концертами. Обновленный театр открылся в 2013 году и мгновенно стал магнитом для московской богемы и молодежи. Всего за десять лет «Гоголь-центр» стал одним из самых заметных театров российской столицы. Признали заслуги Серебренникова и в Европе.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Визитной карточкой Серебренникова стали смелые постановки классики. Он ставил Чехова, Пушкина, Лермонтова так, как до него не ставили — добавляя современный нерв, острые социальные подтексты, визуальный шик. Спектакль Серебренникова мог включать в себя и балетный номер, и рок-концерт, и проекцию хроники — все, чтобы потрясти зрителя. Он выпустил ряд резонансных спектаклей: «Отморозки» по современной пьесе о проблемах молодежи, «Мертвые души» с неожиданной трактовкой Гоголя, оперу-балет «Черный монах» по Чехову и многие другие. Добился успеха режиссер и в кино. Его «Ученик» не только получил приз в Каннах, но и заставил говорить о русском артисте как о новом голосе мирового артхауса. «Лето» и вовсе принес ему мировую славу. Среди наград, полученных режиссером, числятся практически все крупные отечественные призы: «Ника», «ТЭФИ», «Кинотавр».

Либеральный эстет В кино, как и в театре, Серебренников проявлял авторский почерк — смелость в выборе тем, эстетизацию бунтарства, внимание к музыке. Его работы часто сталкивались и с резкой критикой. Режиссер не стеснялся откровенных сцен и грубых высказываний, активность он проявлял и в гражданском поле. Серебренников открыто поддерживал протестные движения. Артист выступал на митингах, ходил с либералами на Триумфальную площадь, тиражировал лозунги о «фальсификации на выборах». Даже события, напрямую его не касавшиеся, вызывали у режиссера отклик. В 2008 году Серебренников начал разгуливать по Москве со значком «Я — грузин».

Фото: Ulf Mauder/dpa / www.globallookpress.com

Как Серебренников крал деньги Веселая жизнь режиссера закончилась в 2017 году. Его имя зазвучало уже не на афишах, а в сводках правоохранителей. Началось дело «Седьмой студии». Предыстория такова: Министерство культуры России финансировало масштабный проект Серебренникова, цикл современных спектаклей, перформансов, концертов для продвижения актуального искусства. Для реализации этих мероприятий режиссер учредил автономную некоммерческую организацию «Седьмая студия». В мае 2017 года сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в «Гоголь-центр». Власти возбудили уголовное дело в отношении руководителей «Седьмой студии» о хищении бюджетных средств. Потерпевшим по делу выступало Министерство культуры России. Общий ущерб оценили в 129 миллионов рублей.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Петиции в его поддержку подписывали сотни известных актеров, режиссеров, артистов по всему миру — от Константина Райкина до Кейт Бланшетт. За что судили Серебренникова По версии властей, фигуранты дела намеренно завышали сметы постановок и мероприятий. Сере­бренников, как художественный руководитель «Платформы», по утверждению следствия, давал указания заключать фиктивные договоры с подконтрольными фирмами и индивидуальными предпринимателями. Суд принял сторону обвинения. Серебренникова приговорили к трем годам условно — под домашний арест его отправили еще в 2017 году. Режиссера обязали вернуть государству 129 миллионов рублей. Дружба с Абрамовичем На фоне конфликта с российскими властями весьма неожиданным для многих стал поступок Серебренникова в 2022 году. Он публично попросил снять западные санкции с предпринимателя Романа Абрамовича Серебренников объяснил свою позицию просто: по его словам, Абрамович «очень помог современной российской культуре».

Фото: РИА «Новости»

Бизнесмен и в самом деле поддерживал театральные и музейные проекты, жертвовал миллионы на искусство. Серебренников привел и конкретный случай: именно Абрамович оплатил дорогостоящее лечение от коронавируса известного режиссера Андрея Звягинцева в 2021 году Позже выяснилась и реальная причина просьбы. В интервью Серебренников признал, что именно Абрамович внес за него 129 миллионов рублей по делу «Седьмой студии». Почему Россия простила Серебренникова Уплата этих средств позволила Серебренникову получить относительно мягкое наказание в суде. Режиссер возместил ущерб государству в полном объеме. После погашения задолженности суд снял обеспечительный арест с имущества режиссера. Выплата позволила Серебренникову рассчитывать на послабления. Адвокаты тут же подали ходатайство о досрочном снятии судимости, в марте 2022 года суд его удовлетворил. Чем ответил Серебренников? Тут же сбежал из России.

Фото: РИА «Новости»

Серебренников против СВО С осуждением СВО Серебренников решил погодить — до момента пересечения границы. Проклятиями в адрес спецоперации режиссер разразился уже из Франции. В своем открытом письме Серебренников упомянул все известные клише. Говорил о Буче, о варварах, о культуре и о государстве. Проводил и нелицеприятные для России исторические параллели. Большого отклика позиция Серебренникова в России не получила. К тому моменту опального режиссера многие и вовсе забыли. Власти лишь мягко дали ему понять, что обратно дороги уже нет. В июне 2022 года департамент культуры Москвы объявил о закрытии «Гоголь-центра» — театру вернули старое имя. «Не стыдно быть русским» За границей Серебренников дал немало интервью. Некоторые запомнились противоречивыми фразами. Режиссер говорил, что не считает свой отъезд окончательным разрывом с Россией. Серебренников объяснил, что не любит слово «эмиграция» и не хочет им оперировать в своем случае. По его мнению, в XXI веке люди не эмигрируют навсегда, а просто «приезжают туда, где им хорошо». В том же интервью Серебренников высказался и о своей национальной идентичности.

Я не хочу говорить про стыд. Мне не стыдно, что я русский. Кирилл Серебренников

Фото: РИА «Новости»

Как Серебренников прославил нациста Менгеле Уже в 2025 году ярый сторонник «всего хорошего» внезапно представил на Каннском фестивале фильм о нацисте, «ангеле смерти» Освенцима Иозефе Менгеле. «Исчезновение Йозефа Менгеле» основано на французском романе и рассказывает о 34 годах жизни нациста после Второй мировой войны. Выбор темы многим показался странным. Однако на Каннском фестивале Серебренникова с нацистским опусом встретили как своего. За несколько дней до премьеры фильма о Менгеле режиссеру вручили орден Почетного легиона — высшую награду Франции. На церемонии Серебренников заявил, что считает важным «поддерживать культурные связи между Европой и Россией».