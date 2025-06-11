Режим ЧС ввели в 10 районах Ростовской области

Режим чрезвычайной ситуации ввели в 10 муниципальных районах Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Сегодня в части районов области введем режим ЧС по засухе. Это позволит застраховавшим посевы хозяйствам получить страховые выплаты», — заявил врио губернатора Юрий Слюсарь.

На территории Белокалитвинского, Азовского, Верхнедонского, Зерноградского, Веселовского, Семикаракорского, Октябрьского, Цимлянского, Сальского и Чертковского районов началась засуха. Это негативно повлияло на посевы.

Сельхозпроизводители региона застраховали более 920 тысяч гектаров с посевами под урожай 2025 года. По регламенту Национального союза страховщиков, в случае объявления режима ЧС природного характера фермеры смогут получить компенсационные выплаты по страховым полисам.

Ровно год назад в Ростовской области была точно такая же ситуация. Как тогда написал бывший глава региона Василий Голубев, из-за майских аграрии могли исчезнуть до 30% урожая.