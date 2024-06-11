Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за засухи

Губернатор Голубев: в Ростовской области действует режим ЧС из-за долгой засухи

Фото: Pxhere

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за продолжительной почвенной засухи. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. Ранее в регионе вводили режим повышенной готовности.

«По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухи донские аграрии могут потерять до 30% урожая», — написал Голубев.

В России от заморозков погибли посевы на территории в 830 тысяч гектаров. Это около 1% от всей засеянной площади. Резкое похолодание сильно сказалось на плодовых деревьях, особенно на яблонях в центральных регионах. Минсельхоз задумался о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера.

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