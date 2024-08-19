Резервный канал связи заработает на Камчатке с сентября

Резервный канал связи, запускающийся автоматически при аварии, заработает на Камчатке с сентября. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале .

«Завершается работа по созданию резервного канала связи. Он уже был испытан во время последней аварии на сетях — тогда его включали вручную, что заняло три часа», — написал он.

С сентября переключение станет автоматическим.

В последний раз Камчатка осталась без связи 13 августа: не работал интернет, а звонки проходили лишь у пользователей двух операторов, но с перебоями. Офисы МФЦ и отделения банков приостановили работу, в магазинах не функционировали терминалы. Причиной такого сбоя стал порыв магистрального сухопутного кабеля.

Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло в Бурятии. Свыше 126 тысяч жителей остались без света.