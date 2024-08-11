Масштабное отключение электроэнергии произошло в Бурятии

Глава Бурятии Цыденов: более 126 тысяч жителей республики остались без света

Фото: Freepik

Свыше 126 тысяч жителей Бурятии остались без электричества 11 августа. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале.

Он уточнил, что около 20:00 по местному времени энергетикам сообщили, что по южной части Бурятской энергосистемы сработала противоаварийная автоматика.

По словам Цыденова, система сработала при отключении воздушных линий электропередачи Иркутской электросетевой компании.

В результате в домах у 126 917 человек в 156 населенных пунктах пропал свет.

Ранее жители города Энгельса остались без электроснабжения. В местной администрации уточнили, что на сетях АО «Облкоммунэнерго» произошел сбой.

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